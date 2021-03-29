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На сбой «Сбербанк Онлайн» пожаловались жители Свердловской области

29 марта 2021, 08:43
Фото: 1Mediainvest.ru
Свердловчане сообщили о сбое при входе в «Сбербанк Онлайн». Оказалось, что проблема наблюдалась по всей России.

Почти пять тысяч человек сообщили об ошибке входа в интернет-банк, по данным Downdetector. Сбой произошел у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных областных центров.

Большинство не смогли войти вообще, часть пожаловались на сбой при переводе денежных средств.

В пресс-службе банка сообщили, что сбой продлился лишь несколько минут, после чего работа системы была восстановлена.

Напомним, 19 марта произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. Не функционировали как мобильные приложения, так и веб-версии социальных сетей.

Пользователи сообщили о сбоях в работе WhatsApp, Instagram и Facebook
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#Сбой#Интернет-банк#Свердловская область#Сбербанк#Происшествия
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