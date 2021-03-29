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Правозащитник попросил главу ФСИН разобраться в бунте уральских заключенных

29 марта 2021, 16:10
Фото: 1mediainvest.ru
Редактор информационного портала по защите прав заключенных Gulag-info Антон Дроздов составил заявление для директора ФСИН России Александра Калашникова, в котором попросил провести проверку в исправительной колонии № 47 Каменска-Уральского.

Также правозащитник потребовал отстранить от дела сотрудников данной колонии. Именно в ИК-47 несколько заключенных накануне порезали себе вены. По мнению Антона Дроздова, должностные лица совершили преступления по статье 117 УК РФ (Истязание) и статье 316 УК РФ (Укрывательство преступлений).

Также в своем заявлении правозащитник подчеркнул, что протест осужденных может быть связан с возможными преступлениями активистов колонии, которые получали приказы от администрации учреждения, сообщает Znak.

Напомним, 29 марта в СМИ начала появляться информация от родственников заключенных в ИК-47 о массовом вскрытии вен осужденными, однако в пресс-службе ГУФСИН сообщили, что это были легкие порезы. После стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

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#Проверка#Исправительная колония#Каменск-Уральский#Колония#Общество
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