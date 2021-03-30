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Posted 30 марта 2021, 14:29

Published 30 марта 2021, 14:29

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Спорткомплекс, школа и поликлиника: замеры воздуха на Северном 30 марта

30 марта 2021, 14:29
30 марта редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха в нескольких местах в поселке Северный в Нижнем Тагиле. Какие показания зафиксировал газоанализатор, читайте в нашем материале.

Поселок Северный для объезда мы выбрали не случайно. С вечера 29 марта на территории Нижнего Тагила объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных частиц в воздухе. Такое предупреждение действует из-за слабого ветра, скорость которого не превышает двух метров в секунду, а его направление — западное, как раз в сторону поселка.

В двух из пяти мест во время текущих замеров прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота. На выезде из района содержание вещества составило 0,2 мг/м3. Однако при контрольных 20-минутных замерах показания газоанализатора остались нулевыми. Вероятно, вредные вещества в воздухе успевали рассеиваться из-за небольшого ветра.

Возле ДК «Космос» пиковое значение диоксида азота достигало 0,8 мг/м3. При этом 20-минутные замеры также не показали ничего.

Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Во дворе дома на улице Днепровская, откуда мы провели замеры в прямом эфире, возле поликлиники и школы № 13 газоанализатор не зафиксировал в воздухе ни одного из пяти веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, синильной кислоты и формальдегида.

Редакция TagilCity.ru продолжит проводить замеры воздуха по районам, в том числе во время объявления НМУ, когда предприятия должны проводить комплексные мероприятия для снижения выбросов в атмосферу.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Северный#Замеры
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