Уральский майор подозревается в сговоре с бомжом ради повышения раскрываемости

По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов хотел поднять раскрываемость в сфере незаконного хранения взрывчатых веществ и для этого обратился к бездомному мужчине, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. В конце февраля майор прибыл на теплотрассу, которая расположена на Сибирском тракте. Там он заплатим бомжу две тысячи рублей и отдал ему примерно 250 граммов пороха. Позже на бездомного возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (Незаконное хранение взрывчатых веществ).