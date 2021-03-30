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УВЗ не смог договориться о поставке трамваев в Москву за 11 млрд

30 марта 2021, 11:58
Фото: 1Mediainvest.ru
«Уралвагонзавод» не смог договориться о заключении контракта на 11 миллиардов рублей по поставке трамваев в Москву.

Конкурс на поставку выиграла компания «Торговый дом СТМ» (подконтрольна «Синаре» Дмитрия Пумпянского) в октябре 2020 года. Контракт был оценен в 11 миллиардов рублей.

В качестве первоначального партнера было выбрано дочернее предприятия УВЗ «Уралтрансмаш». По информации инсайдера, приемлемые условия сделки не смогли согласовать между собой представители «Уралвагонзавода» и победитель тендера, пишут «Ведомости».

В итоге контракт на поставку 90 низкопольных односекционных трамваем было решено заключить с Усть-Катавским вагоностроительным заводом.

Напомним, 26 января 2021 года в СМИ сообщалось о рекордном падении производства на УВЗ в 2020 году. Предприятие завершило год с падением продаж на 28,7% при снижении производства более чем на 40%. На 20% меньше было поставлено вагонов, по сравнению с 2019 годом.

СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства
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#Москва#Трамвай#Контракт#УВЗ#Нижний Тагил#Экономика
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