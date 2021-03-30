УВЗ не смог договориться о поставке трамваев в Москву за 11 млрд

Напомним, 26 января 2021 года в СМИ сообщалось о рекордном падении производства на УВЗ в 2020 году. Предприятие завершило год с падением продаж на 28,7% при снижении производства более чем на 40%. На 20% меньше было поставлено вагонов, по сравнению с 2019 годом.