Дума Новоуральска отправила в отставку главу города

В среду, 31 марта Дума Новоуральска приняла отставку и досрочно прекратила полномочия главы города Владимира Цветова, который накануне написал заявление об отставке по собственному желанию. Возможной причиной стал конфликт с «Росатомом» и градообразующим предприятием «УЭКХ».