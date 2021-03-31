Двойными платежками за ЖКХ в Екатеринбурге заинтересовалась Генпрокуратура

В пресс-службе ведомства подтвердили, что пристально следят за темой ЖКХ. Там отметили, что реагируют на все факты нарушения прав граждан в этой сфере. И если есть основания для уголовно-процессуальной проверки, то материалы направляются в уполномоченные органы. Ход проверок контролирует прокуратура.