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Двойными платежками за ЖКХ в Екатеринбурге заинтересовалась Генпрокуратура

31 марта 2021, 10:35
Фото: 1Медиаинвест
Генпрокуратура заинтересовалась двойными платежками за ЖКХ в Екатеринбурге. Расследование, взял на контроль заместитель генерального прокурора в УрФО Сергей Зайцев.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам подделки протоколов общего собрания жильцов многоквартирных домов. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Ионина, сообщает E1.

В начале следующей недели я принесу заявления от людей, которые говорят, что их подписи подделали. Это касается большого числа домов, обращения в прокуратуру поступали из каждого района город, уточнил изданию собеседник.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что пристально следят за темой ЖКХ. Там отметили, что реагируют на все факты нарушения прав граждан в этой сфере. И если есть основания для уголовно-процессуальной проверки, то материалы направляются в уполномоченные органы. Ход проверок контролирует прокуратура.

Напомним, в середине марта решить проблему с необоснованным повышением тарифов на оплату ЖКУ поручил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ президент России Владимир Путин.

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#Новости УрФО#Общество
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