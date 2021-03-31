TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

УФАС приостановила определение поставщика на строительство общежития в тагильской ИК

31 марта 2021, 11:51
Фото: 1mediainvest.ru
Определение поставщика на строительство общежития дома ребенка в тагильской ИК-6 приостановлено УФАС по жалобе 31 марта 2021 года.

Аукцион по поиску подрядчика начался на сайте госзакупок 22 марта, заявки принимались до 30 марта. Заказчиком выступает ГУФСИН по Свердловской области, начальная цена контракта — 167,8 миллиона рублей.

В жалобе указано, что согласно смете, которая является неотъемлемой частью аукционной документации, необходимо поставить следующее оборудование: Монитор Philips 276E9QSB, комплект клавиатура + мышь, операционная система Windows 10, кровать металлическая одноярусная, кроватка детская, ходунки детские и так далее.

По закону, при формировании предмета закупки не допускается включать в предмет закупки товары, работы и услуги, которые функционально и технологически не связаны с предметом закупки.

Для поставки оборудования в целях выполнения работ по строительству общежития от поставщика не требуется специальной правоспособности. Однако для выполнения строительных работ подрядчик должен быть членом организации в соответствии с градостроительным законодательством.

Поставка оборудования технологически и функционально не связана со строительными работами, поэтому должна осуществляться отдельно. Объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров приводит к нарушению прав участников закупки.

УФАС признала жалобу обоснованной. В связи с этим, было приостановило размещение закупки, заказчик должен привести документацию в соответствие с законодательством.

Напомним, строительство общежития дома ребенка в ИК-6, расположенной в Нижнем Тагиле, должно быть завершено до 30 сентября 2022 года.

Общежитие за 167 млн будет построено в доме ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Общежитие за 167 млн будет построено в доме ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
УФАС приостановила закупку автобусов для Нижнего ТагилаГазовую котельную в Покровском под Нижним Тагилом за 31 млн построит компания из УфыАгрокомплекс за 1 млрд рублей построят под Нижним Тагилом
#УФАС#Общежитие#ИК#Жалобы#Спарк#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14