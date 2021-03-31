«В кармане бутылка водки»: в Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть разбился о столб

Происшествие случилось вечером 30 марта у дома № 38 на улице Учителей. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте. У него была разбита голова.