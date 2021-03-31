TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«В кармане бутылка водки»: в Екатеринбурге водитель Hyundai насмерть разбился о столб

31 марта 2021, 02:28
Фото: E1.ru
В ДТП со столбом и иномаркой погиб водитель в Екатеринбурге. По словам очевидцев у него в кармане была бутылка водки.

Происшествие случилось вечером 30 марта у дома № 38 на улице Учителей. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и врезался в опору освещения. От полученных травм мужчина скончался на месте. У него была разбита голова.

В кармане верхней одежды у него был недопитая бутылка водки. В салоне чувствовался запах алкоголя, рассказал E1 очевидец.

Фото: E1.ru

Погибший не был пристегнут ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД. На месте происшествия ведутся следственные действия. Устанавливаются родные мужчины. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 28 марта сообщалось о пяти пострадавших в ДТП на объездной дороге Верхней Пышмы. Автомобиль ВА3-21099 выезжая со второстепенной дороги, поворачивал направо и столкнулся с автомобилем Kia Seltos. Пятеро человек были госпитализированы.

Пять человек пострадали в ДТП на екатеринбургской трассе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Водитель пострадал в лобовом ДТП на улице Победы в Нижнем ТагилеАвтобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собакиСкрывшийся с места ДТП водитель почти два месяца разыскивается в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Смертельное дтп#Погибший#Пешеходный переход#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14