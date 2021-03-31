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В реку превратилась улица Алтайская в Нижнем Тагиле из-за забившейся ливневки

31 марта 2021, 10:11
Фото: группа "ВКонтакте" "Взаимопомощь на дорогах Нижний Тагил"
Из-за забившейся ливневой канализации затопило улицу Алтайская на Вагонке в Нижнем Тагиле 31 марта.

Потоп случился на улице Алтайская около своротки на карьер. Видеорегистратор заснял, как один из автомобилей застрял прямо посреди огромной лужи, высота воды достигала 30 сантиметров, остальные машины ехали в воде по самые двери.

На подтопляемом участке забилась труба ливневой канализации. Прочистить её не удалось. Сегодня там работает техника, прокапывает траншею для отвода талых вод, рассказал группе «Тагил без ям» «ВКонтакте» замдиректора «УБТ-Сервис» Дмитрий Халтурин.

С полей весь растаявший снег бежит прямо на дорогу, ливневка днем воду пропускает, а ночью замерзает, рассказал редакции TagilCity.ru директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов. Недавно на этом участке дороги два дня не могли пробить ливневую канализацию. Он отметил, что сейчас забился и следующий по линии колодец.

Копаем водоотводную канаву, параллельно разбираемся с ливневкой,пояснил Абдулов.

Напомним, 23 марта в Екатеринбурге произошла коммунальная авария, из-за которой затопило дорогу в микрорайоне Пионерский. Жители жаловались, что вода проникала в жилые дома на улице Блюхера.

«Проехать невозможно»: из-за прорыва трубы затопило дорогу в Пионерском Екатеринбурга
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#Потоп#Улица Алтайская#Автомобильная дорога#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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