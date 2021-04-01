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Екатеринбургский депутат оштрафован за сотрудничество с нежелательной организацией

1 апреля 2021, 06:51
Фото: страница Константина Киселева Вконтакте
Депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией после участия в форуме «Муниципальная Россия» в Москве.

Депутата думы Екатеринбурга по решению московского суда оштрафовали на 15 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП («сотрудничество с нежелательной организацией»).

О том, что 31 марта состоялись суды по делу о задержании 200 депутатов и общественников — участников форума «Муниципальная Россия» в Москве, Киселев рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ваш покорный слуга получил максимальную «пятнашечку» штрафа под стереотипное «под копирку» постановление. И противно, и смешно, прокомментировал депутат.

Он также сообщил, что впереди у него еще 2 судебных заседания - 12 и 13 апреля в Екатеринбурге по митингам. Решения суда он намерен обжаловать, вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, неделю назад бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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#Суд#Штрафы#Общество#Новости УрФО#Политика
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