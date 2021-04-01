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Компанию с признаками финансовой пирамиды выявили в Екатеринбурге

1 апреля 2021, 08:27
Фото: pixabay.com
Компанию с признаками финансовой пирамиды, зарегистрированную в Московской области, выявили в Екатеринбурге. Она предлагает местным жителям инвестировать средства в медтехнику.

Компания с признаками финансовой пирамиды под названием «Медфарм» появилась в Екатеринбурге. Она предлагает жителям вложить деньги под 22% годовых для инвестирования в фармацевтику.

Однако эта информация никак не подтверждается, пишет Е1, ссылаясь на Центробанк.

При этом у компании, зарегистрированной в Московской области, есть филиалы еще в 18 регионах страны.

В поле зрения Банка России «Медфарм» попал в октябре 2020 года. Фирма осуществляла свою деятельность в виде потребительского кооператива, не поднадзорного Банку России. Кооператив размещал рекламу в региональных СМИ, обещая «принимать сбережения под 22 процента годовых». Пенсионерам при этом предлагали некие «особые условия»,рассказала порталу Е1 начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

В соседнем регионе — Тюменской области в отношении этой фирмы уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Информацию о фирме Банк России направил в правоохранительные органы. А екатеринбуржцам и жителям области рекомендуют не инвестировать свои деньги в подобные проекты.

Напомним, неделю назад мы писали, что застройщика из Екатеринбурга судят за обман 50 семей. Общий ущерб семей, которые так и не получили жилье, составил порядка 50 миллионов рублей.

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#Финансовая пирамида#Мошенничество#Центробанк#Общество#Новости УрФО#Политика
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