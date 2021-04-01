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Вернуть трусы и ершик участнику митинга в Екатеринбурге постановил областной суд

1 апреля 2021, 13:02
Фото: pixabay.com
Вернуть трусы и ершик, признанные средствами агитации, постановил Свердловский областной суд участнику митинга в Екатеринбурге Александру Лобову.

Свердловский областной суд обязал вернуть жителю Екатеринбурга Александру Лобову, которого осудили за несанкционированный митинг 31 января в поддержку Навального, ершик и трусы. Их Верх-Исетский районный суд признал средством агитации.

Однако назначенные судом 30 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) остались в силе.

В Екатеринбурге на акциях протеста 23 и 31 января были задержаны около сотни жителей. Их оштрафовали за участие в несогласованном митинге.

Тем временем, сегодня стало известно, что депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией после участия в форуме «Муниципальная Россия» в Москве.

Екатеринбургский депутат оштрафован за сотрудничество с нежелательной организацией
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#Суд#Митинги#Свердловский областной суд#Общество#Новости УрФО#Политика
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