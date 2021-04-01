Вернуть трусы и ершик участнику митинга в Екатеринбурге постановил областной суд

Свердловский областной суд обязал вернуть жителю Екатеринбурга Александру Лобову, которого осудили за несанкционированный митинг 31 января в поддержку Навального, ершик и трусы. Их Верх-Исетский районный суд признал средством агитации.
Однако назначенные судом 30 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) остались в силе.
В Екатеринбурге на акциях протеста 23 и 31 января были задержаны около сотни жителей. Их оштрафовали за участие в несогласованном митинге.
Тем временем, сегодня стало известно, что депутата думы Екатеринбурга Константина Киселева оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией после участия в форуме «Муниципальная Россия» в Москве.