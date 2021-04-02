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1,2 миллиона потратят на инженерные изыскания для двух новых детсадов в Нижнем Тагиле

2 апреля 2021, 14:20
Фото: pixabay.com
На инженерные изыскания для строительства двух новых детсадов на Вые и ГГМ в Нижнем Тагиле выделено 1,2 миллиона рублей.

Две закупки объявлены 2 апреля, заявки можно подать до 12 апреля. Начальная цена одного контракта составляет 600 тысяч рублей, второго — 630 тысяч рублей. Средства выделены из бюджета Нижнего Тагила, заказчиком является МБУ «Тагилгражданпроект».

Согласно проекту контрактов, необходимо в течение 21 календарного дня выполнить комплексные инженерные изыскания для детских садов на 170 мест в Выйском планировочном районе на улице Фрунзе и жилом районе «Александровский», квартал 1, участок № 8.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями техзадания, нормативно-техническими требованиями и правилами техники безопасности.

На Вые площадь участка для проведения изысканий составляет 4,6 гектара, на Гальянке — 10,7 гектара. Подрядчику необходимо произвести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. В частности, подрядчик должен провести радиационное обследование участков и определить токсичность грунта.

Гарантия на качество выполненных составляет пять лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки инженерных изысканий, в том числе за те, которые обнаружены при реализации проектных решений, а также в процессе эксплуатации объекта.

Контракты вступают в силу со дня его заключения сторонами и действуют до полного исполнения их обязательств по контракту. Срок действия контрактов — до 31 декабря 2021 года.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле было построено три новых детских сада в рамках нацпроекта «Демография».

В Нижнем Тагиле на Гальянке открылся третий новый детский сад
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