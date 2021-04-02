Мужчина на Урале до смерти забил женщину и спрятал тело в тумбочке

Убийство произошло 24 марта 2021 года в Полевском. 37-летняя женщина была в гостях в общежитии у своего друга, 42-летнего мужчины. Во время распития алкоголя произошла ссора, во время нее мужчина накинулся на подругу и начал избивать. В результате полученных травм женщина скончалась. У нее были диагностированы многочисленные ссадины и гематомы, травмы головы, туловища, перелом шейного отдела позвоночника, ребер и разрыв печени.