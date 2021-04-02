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Мужчина на Урале до смерти забил женщину и спрятал тело в тумбочке

2 апреля 2021, 10:46
Фото: pixabay.com
Житель Полевского убил сотрудницу кондитерского предприятия, а затем вывез ее тело из квартиры в тумбочке.

Убийство произошло 24 марта 2021 года в Полевском. 37-летняя женщина была в гостях в общежитии у своего друга, 42-летнего мужчины. Во время распития алкоголя произошла ссора, во время нее мужчина накинулся на подругу и начал избивать. В результате полученных травм женщина скончалась. У нее были диагностированы многочисленные ссадины и гематомы, травмы головы, туловища, перелом шейного отдела позвоночника, ребер и разрыв печени.

После убийства, преступник решил избавиться от тела, вынес ее в тумбочке на улицу и выкинул на мусорную площадку. Далее мужчина ушел домой.

Звонок в дежурную часть о найденном теле у мусорки поступил 27 марта от жителей микрорайона Черёмушки, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Была установлена личность жертвы, при допросе на полиграфе, мужчина сознался в содеянном. Ранее он уже был судим за грабеж, истязание и кражу. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 14 лет колонии получил убивший соседку в собственной квартире на ЖБИ екатеринбуржец.

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#Суд#Женщина#Полиграф#Убийство#Происшествия
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