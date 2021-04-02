О проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через Госуслуги

В системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым обращения рассматривают по ускоренной схеме. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. К разряду наиболее приоритетных относятся вопросы благоустройства, вывоза ТКО, медицинского и социального обслуживания. Ответ дается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя, рассказала управляющий делами администрации города Мария Ивушкина.