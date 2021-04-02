TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О проблемах ЖКХ и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через Госуслуги

2 апреля 2021, 09:14
Фото: Евгения Гаева
Теперь о проблемах транспорта, ЖКХ, благоустройства и других сфер в Нижнем Тагиле можно сообщить через интернет-сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Платформа заработала 1 апреля и уже приняла 5 сообщений от тагильчан.

С 1 апреля в Нижнем Тагиле запущена в работу цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая отслеживает работу с обращениями граждан и позволяет оперативно решать различные вопросы, касающиеся городского хозяйства.

За первый день работы от тагильчан на нее поступило пять обращений. Как отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, их тематика затрагивает вопросы уборки дворов, работы учреждений образования и отлова безнадзорных животных.

В системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым обращения рассматривают по ускоренной схеме. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. К разряду наиболее приоритетных относятся вопросы благоустройства, вывоза ТКО, медицинского и социального обслуживания. Ответ дается в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя, рассказала управляющий делами администрации города Мария Ивушкина.

Обращения рассматриваются в течение 10 дней, остальные в установленные законодательством сроки — в течение 30 дней.

Также через сервис можно отследить статус обработки обращения.

Отправить обращение по беспокоящим вопросам тагильчане могут через сайт Госуслуги или мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».

Быстрый доступ к сервису предусмотрен и на официальном сайте Нижнего Тагила.

В администрации подчеркнули: чтобы избежать дублирования сходных по функционалу ресурсов, подача обращений в раздел «Городской контроль. Сообщи о проблеме» остановлена. Все сообщения, поступившие на него до 1 апреля, будут рассмотрены. Ответы направлены заявителям в установленные сроки.

Напомним, что у тагильчан, помимо перечисленных сервисов, остается возможность обратиться в администрацию города через интернет-приемную или направить письмо через отдел по работе с обращениями граждан и организаций.

Материалы по теме
Тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства в 2022 годуЕще несколько зданий с современной архитектурной подсветкой появится в Нижнем Тагиле
#Обращения#Благоустройство#Госуслуги#Администрация#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14