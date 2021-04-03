Физкабинет Шредингера: администрация и персонал ЦГБ № 1 называют разные адреса ФТО

Напомним, вблизи поликлиники на Окунева есть остановки трамваев и маршруток (300-400 м). Здание травмы находится в 800 м от трамвайной остановки, а маршрутка № 10, которая возит жителей Вагонки по району, вблизи этого медучреждения не останавливается. В поликлинике физкабинет находился в шаговой доступности, на первом этаже. В травматологии он расположен на втором этаже, пациентам придется подниматься по лестницам.