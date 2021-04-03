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Физкабинет Шредингера: администрация и персонал ЦГБ № 1 называют разные адреса ФТО

3 апреля 2021, 11:21
Фото: TagilCity.ru
Кабинет ФТО в травматологии
Физкабинет для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила стал неуловимым: руководство ЦГБ №1 и сотрудники поликлиники дают противоположные данные о местоположении физиотерапевтического отделения.

В пресс-службе ЦГБ № 1 утверждают, что он до сих пор работает в поликлинике на улице Окунева, 30. Однако факты говорят о том, что теперь все физпроцедуры в районе оказываются в помещении травматологии на улице Вагоностроителей, 12.

Отделение ФТО функционирует в поликлинике по адресу: улица Окунева, 30. Для качественного оказания помощи гражданам информация о перемещениях или изменениях графика работы, если таковые произойдут, будет сообщена по средствам СМИ и на официальных ресурсах больницы, говорится в официальном ответе пресс-службы ЦГБ № 1, полученным редакцией TagilCity.ru 1 апреля.

Журналист редакции TagilCity.ru позвонила в регистратуры поликлиники и травматологии 2 апреля.

В поликлинике пояснили, что физпроцедуры в медучреждении больше не проводятся.

Забрали у нас физотделение, перевели в травму. Запись должна быть там, наверное, рассказали в регистратуре поликлиники.

При звонке в травматологию подтвердили, что запись на физпроцедуры теперь ведется у них. По телефону в медучреждении записи нет. Тагильчане могут обратиться с направлениями от врачей в физкабинет на втором этаже здания.

Пациенты ЦГБ №1 оставляют жалобы на стенде в здании поликлиники, сразу несколько человек высказали недовольство переносом физкабинета.

Недопустимо закрытие физиотерапии! Очень много нас с больными суставами,написал пациент.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, вблизи поликлиники на Окунева есть остановки трамваев и маршруток (300-400 м). Здание травмы находится в 800 м от трамвайной остановки, а маршрутка № 10, которая возит жителей Вагонки по району, вблизи этого медучреждения не останавливается. В поликлинике физкабинет находился в шаговой доступности, на первом этаже. В травматологии он расположен на втором этаже, пациентам придется подниматься по лестницам.

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