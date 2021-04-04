TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пенсионеры митингуют против перекрытия единственной дороги в сады в Екатеринбурге

4 апреля 2021, 15:06
Фото: E1.RU
Пожилые жители СНТ в Екатеринбурге вышли на митинг. Уральцам, круглый год живущим в садах, угрожают перекрыть единственную дорогу домой.

Доехать до СНТ «Свободный труд» можно исключительно через соседнее товарищество «Стимул». Собственники домов не хотят, чтобы соседи добирались до СНТ по их частной собственности. Однако у свердловчан нет выхода, поскольку данная дорога — единственная до их домов: кругом лес и заборы других товариществ.

По словам местных жителей, в 2018 году они столкнулись с шантажом со стороны СТ «Стимул» о том, что проезд перекроют.

Мы проезд содержали общими усилиями, сами поставили ворота. Сады существуют уже 60 лет,отметили изданию Е1 екатеринбуржцы.

Теперь они хотят легализовать проезд, но на данный момент уже проиграли дела в Ленинском районном суде и апелляцию в областном суде. Люди переживают, что вскоре соседи перестанут пропускать их даже через калитку, а СНТ останется без электричества.

Напомним, 17 февраля стало известно, что партия пенсионеров провела «митинги снеговиков» по всей территории России. Активисты потребовали разморозить накопительную часть пенсии и закрыть Пенсионный фонд РФ.

Партия пенсионеров провела митинги против Пенсионного фонда
Узнать подробнее

Материалы по теме
На депутата гордумы Екатеринбурга составлено два протокола за участие в митингахПартия пенсионеров провела митинги против Пенсионного фондаЭкс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч за участие в митингах
#Екатеринбург#Митинг#Конфликт#Пенсионеры#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14