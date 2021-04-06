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Posted 6 апреля 2021, 04:38

Published 6 апреля 2021, 04:38

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Две легковушки и пассажирский автобус столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

6 апреля 2021, 04:38
Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле на перекрестке улицы Юности и Ленинградского проспекта.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших в настоящий момент не уточняется. Подробности будут позднее, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

На фото видно, что один автомобиль врезался в бок автобуса. Второй стоит чуть поодаль. У него снесена передняя часть.

Напомним, утром 5 апреля под Нижним Тагилом на трассе произошло ДТП, в котором погибли три человека. 28-летний водитель ВАЗ-21140 не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hyundai.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Ленинградский проспект#Улица Юности
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