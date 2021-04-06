Две легковушки и пассажирский автобус столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле

Напомним, утром 5 апреля под Нижним Тагилом на трассе произошло ДТП, в котором погибли три человека. 28-летний водитель ВАЗ-21140 не учел погодные условия и не справился с управлением. В результате он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Hyundai.