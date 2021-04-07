Мэрия Екатеринбурга судится с епархией из-за православного детского сада

Епархия, которая является учредителем детского сада, заключила с администрацией города договор аренды на пять лет в 2013 году. В период с июля по конец декабря 2016 года она не выплачивала аренду. В 2017 году власти пожелали взыскать примерно 1,2 миллиона задолженности и обратились в суд. Епархия не стала ее гасить, а в 2018 году АНО «Православный детский сад» была признана банкротом.