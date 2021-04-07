Мэрия Екатеринбурга судится с епархией из-за православного детского сада

Posted 7 апреля 2021, 16:28
Published 7 апреля 2021, 16:28
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Данное решение было принято в связи с задолженностями по арендной плате за здание на улице Вали Котика, 13а, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Картотека суда гласит, что мэрия хочет взыскать 4,2 миллиона рублей.
Епархия, которая является учредителем детского сада, заключила с администрацией города договор аренды на пять лет в 2013 году. В период с июля по конец декабря 2016 года она не выплачивала аренду. В 2017 году власти пожелали взыскать примерно 1,2 миллиона задолженности и обратились в суд. Епархия не стала ее гасить, а в 2018 году АНО «Православный детский сад» была признана банкротом.
Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области определил возбудить производство по исковому заявлению о признании права собственности от Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви на строения Среднеуральского женского монастыря.