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Posted 7 апреля 2021, 16:28

Published 7 апреля 2021, 16:28

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Мэрия Екатеринбурга судится с епархией из-за православного детского сада

7 апреля 2021, 16:28
Из-за православного детского сада департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга подал иск к местной епархии и бывшему руководителю учреждения Вадиму Андреевскому.

Данное решение было принято в связи с задолженностями по арендной плате за здание на улице Вали Котика, 13а, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Картотека суда гласит, что мэрия хочет взыскать 4,2 миллиона рублей.

Епархия, которая является учредителем детского сада, заключила с администрацией города договор аренды на пять лет в 2013 году. В период с июля по конец декабря 2016 года она не выплачивала аренду. В 2017 году власти пожелали взыскать примерно 1,2 миллиона задолженности и обратились в суд. Епархия не стала ее гасить, а в 2018 году АНО «Православный детский сад» была признана банкротом.

Напомним, 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области определил возбудить производство по исковому заявлению о признании права собственности от Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви на строения Среднеуральского женского монастыря.

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