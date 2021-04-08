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Posted 8 апреля 2021, 10:46

Published 8 апреля 2021, 10:46

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Мужчина получил ожоги во время пожара на Тимирязева в Нижнем Тагиле

8 апреля 2021, 10:46
В тяжелом состоянии госпитализирован в больницу мужчина, пострадавший при пожаре на улице Тимирязева. Возгорание в квартире на первом этаже произошло утром 7 апреля.

Квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома на улице Тимирязева, 31 горела около пол восьмого утра 7 апреля.

Возгорание заметила проходившая в это время мимо женщина, которая сразу начала звать на помощь. На крики откликнулась жительница дома, которая, выйдя в подъезд, увидела задымление. Немедля она вызвала спасателей и эвакуировалась.

В результате пожара пострадал мужчина 1970 года рождения. Он получил термические ожоги 2, 3 степени и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В квартире на 1-м этаже повреждено домашнее имущество. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются,сообщили в отделе назорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Напомним, 28 марта тагильчанка погибла в пожаре на улице Газетная, 25. В тяжелом состоянии с ожогами и отравлением угарным газом был госпитализирован сын погибшей.

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#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар
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