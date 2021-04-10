Полицейские жестко скрутили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

По словам девушки задержанного, парень находился в состоянии алкогольного опьянения, во время задержания полицейские избили его. Девушка сняла инцидент на телефон. На видеозаписи можно заметить, как один из страж порядка несколько раз бьет парня ногой, после чего применяет к нему предмет, который похож на электрошокер.