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Posted 10 апреля 2021, 13:19

Published 10 апреля 2021, 13:19

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Полицейские жестко скрутили посетителя ночного клуба в Екатеринбурге

10 апреля 2021, 13:19
Сотрудники правоохранительных органов произвели жесткое задержание молодого человека в одном из клубов Екатеринбурга.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 апреля в клубе «Чили» на улице Малышева. У молодого человека произошел конфликт с другим посетителем клуба. На место приехала полиция.

По словам девушки задержанного, парень находился в состоянии алкогольного опьянения, во время задержания полицейские избили его. Девушка сняла инцидент на телефон. На видеозаписи можно заметить, как один из страж порядка несколько раз бьет парня ногой, после чего применяет к нему предмет, который похож на электрошокер.

В результате в отношении молодого человека был составлен протокол по части 2 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство), сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. По словам главы пресс-службы Свердловского главка Валерия Горелых, в связи с инцидентом состоится служебная проверка, которая проанализирует действия полицейских во время задержания.

Отмечается, что ранее парень уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Также он недавно покинул колонию.

Напомним, 28 марта адвокат в Екатеринбурге заявил о нападении в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина рассказал, что на него напал полковник Магомед Курбанов, который является одним из начальников уголовного розыска столицы Урала.

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