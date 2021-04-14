Почти 6 млн выделено на ремонт двух котлов на Вые и Новой Кушве в Нижнем Тагиле

Posted 14 апреля 2021, 15:58
Published 14 апреля 2021, 15:58
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Заявки от подрядчиков принимаются до 28 апреля. Максимальная начальная цена на ремонт котла на улице Монтажников, 76а составляет 3,3 миллиона рублей, на улице Черных, 5 — 2,6 миллиона рублей. Заказчиком является МУП «Нижнетагильские тепловые сети».
На улице Монтажников, 76а котел ДКВР № 1 был введен в эксплуатацию в 1978 году, его необходимо отремонтировать в течение 100 календарных дней со дня заключения договора. На улице Черных, 5 используется котел ДКВР № 2, введенный в эксплуатацию в 1988 году. Он должен быть отремонтирован через 90 дней после подписания договора.
По обоим контрактам необходимо выполнить работы по ремонту котлов в соответствие с дефектной ведомостью, а также локальными сметными расчетами. Подрядчик должен приобрести необходимые для ремонта материалы, самостоятельно доставить на объект и обеспечить их сохранность.
Согласно дефектным ведомостям, необходимо отремонтировать двери, люки и лазы для автокоптилок и пароварочных камер, изолировать плитами плоские и криволинейные поверхности, разобрать кладки из ошлаковавшихся огнеупорных изделий и провести другие работы.
Работы будут производиться в стесненных условиях (в барабанах котла), а также на высоте до 4,5 метра с применением инвентарных лесов.
Договоры вступают в силу с момента подписания обеими сторонами и действуют до 31 декабря 2021 года.
Напомним, на переоснащение газовой котельной на Кушвинском тракте в Нижнем Тагиле выделено 14,6 миллиона рублей. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2021 года.