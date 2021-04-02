В 5,6 млн обойдется разработка документов для строительства котельной в Новоасбесте

Закупка размещена на сайте госзакупок 31 марта, заявки принимаются от подрядчиков до 8 апреля 2021 года. Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа». Начальная сумма контракта составляет 5,6 миллиона рублей.
Выполнить работы необходимо в поселке Новоасбест на улице Ленина, 8 до 11 сентября 2021 года.
Согласно документам, подрядчик должен выполнить инженерные изыскания для разработки проектной документации и выполнить рабочую документацию по железобетонным конструкциям, наружным и внутренним сетям водоснабжения и канализации, электроснабжению, отоплению, вентиляции и другим видам работ.
При этом должно быть предусмотрены строительство в существующих границах земельного участка, ограждение котельной и решения по благоустройству территории.
Напомним, 2,6 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания для строительства дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле. Площадь участка составляет 66,7 гектара.