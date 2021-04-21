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Posted 21 апреля 2021, 10:50

Published 21 апреля 2021, 10:50

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Президент РФ предложил решать вопросы по алиментам удаленно

21 апреля 2021, 10:50
Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с такой щепетильной темой, как взыскание алиментов, должны решаться в дистанционном формате.

Во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства обратил внимание на такой вопрос, как взыскание алиментов. Эта тема, по словам Путина, чувствительная для многих российских семей.

Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное — в интересах пострадавшей стороны, заявил Владимир Владимирович.

Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми. К примеру, в августе 2021 года семьи с детьми школьниками и будущими первоклассниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Алименты#Послание к Федеральному собранию
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