Президент РФ предложил решать вопросы по алиментам удаленно

Posted 21 апреля 2021, 10:50
Published 21 апреля 2021, 10:50
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства обратил внимание на такой вопрос, как взыскание алиментов. Эта тема, по словам Путина, чувствительная для многих российских семей.
Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное — в интересах пострадавшей стороны, заявил Владимир Владимирович.
Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми. К примеру, в августе 2021 года семьи с детьми школьниками и будущими первоклассниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.