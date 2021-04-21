Президент РФ предложил решать вопросы по алиментам удаленно

Напомним, в ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми. К примеру, в августе 2021 года семьи с детьми школьниками и будущими первоклассниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.