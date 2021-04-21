Уснул в кресле с сигаретой: в многоэтажке на улице Попова в Тагиле произошел пожар

Posted 21 апреля 2021, 06:18
Published 21 апреля 2021, 06:18
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Возгорание на площади 1 квадратный метр произошло на в одной из квартир на третьем этаже дома № 2 на улице Попова.
По приезду на место происшествия спасателям пришлось тушить горящие домашние вещи.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение согнем при курении владельца квартиры. Мужчина уснул в кресле с непотушенной сигаретой. По данному факту дознаватели МЧС проводят проверку,сообщили в ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО.
Напомним, девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила. В МЧС рекомендуют жителям вовремя убирать сухую траву и мусор, не допускать появления несанкционированных свалок, а также просят разжигать огонь только в специальных местах.