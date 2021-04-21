Уснул в кресле с сигаретой: в многоэтажке на улице Попова в Тагиле произошел пожар

Напомним, девять раз за сутки сухая трава и мусор загорелись на территории Нижнего Тагила. В МЧС рекомендуют жителям вовремя убирать сухую траву и мусор, не допускать появления несанкционированных свалок, а также просят разжигать огонь только в специальных местах.