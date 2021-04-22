Выплаты и пособия для льготников будут проиндексированы в Нижнем Тагиле

Единовременные выплаты и пособия будут индексироваться для некоторых льготных категорий граждан в Нижнем Тагиле. Соответствующее решение было принято на заседании городской думы. Изменения вносятся в отдельные нормативно-правовые акты.

На данный момент в Нижнем Тагиле является актуальным ряд решений, которые определяют размеры социальных выплат из местного бюджета. Социальная поддержка граждан, индексация социальных пособий, обязательное социальное страхование гарантируется в соответствии с федеральными законами и поправками в Конституцию РФ, сообщает «Тагильский рабочий». В думе Нижнего Тагила предложен, после чего единогласно принят проект решения, предлагающий каждый год индексировать выплаты и ежемесячные пособия определенным категориям граждан: инвалиды первой и второй группы, которые находятся на программном гемодиализе;

члены семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на ПО «Маяк»;

граждане, воспитывающие детей-инвалидов;

граждане, которые имеют звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» и их вдовы (вдовцы);

неработающие пенсионеры муниципальной бюджетной сферы и государственных учреждений здравоохранения в связи с празднованием Дня пожилых людей;

определенные категории граждан России в связи с празднованием Дня Победы;

граждане, удостоенные звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил»;

пенсионеры, которые имеют статус персонального пенсионера и получавшие ранее персональную пенсию;

граждане, воспитывающие детей с патологией зрения на период обучения в школе-интернате. Напомним, с 1 февраля в России на 4,9% вырос размер единовременной денежной выплаты и детских пособий. Материалы по теме Пособия и поддержка регионов. О чем говорил президент на послании Совету Федерации