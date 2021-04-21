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Posted 21 апреля 2021, 13:45

Published 21 апреля 2021, 13:45

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Пособия и поддержка регионов. О чем говорил президент на послании Совету Федерации

21 апреля 2021, 13:45
21 апреля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал новые пособия, меры поддержки регионов и бизнеса.

Владимир Путин заявил, что люди не должны платить за подведение газа к границам участков в ходе газификации населенных пунктов страны. По его словам, во многих населенных пунктах газ уже есть, но люди не могут подключиться к трубе, ведь несмотря на то, что она рядом, многим такая услуга не доступна.

Владимир Путин: «Люди не должны платить за подводку газа к участку»
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Также Путин сообщил о предстоящих капитальных ремонтах и технических оснащениях вузов и техникумов. На эти цели в ближайшие 2 года планируется дополнительно направить 10 млрд рублей. А на обновление домов культуры библиотек и музеев в сельской местности в малых исторических городах в ближайшие 2 года будет направлено 24 миллиарда рублей.

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Президент РФ отметил, что проблемы связанные с темой взыскания алиментов должны рассматриваться дистанционно. Важной составляющей, по его мнению, является соблюдение пострадавшей стороны в данном вопросе.

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Также планируется к 2024 году продлить трассу Санкт-Петербург-Москва до Екатеринбурга. Глава государства предложил форсировать уже идущее строительство опорной магистрали Москва-Казань, а затем продлить её до Екатеринбурга. Средства будут выделены из Фонда национального благосостояния.

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Следующие предложения коснулись социальных выплат. Так, президент поручил назначить выплату в размере 10 тысяч рублей всем семьям, которые воспитывают школьников. Кроме того, ежемесячные выплаты будут назначены для детей от трех до семи лет. В зависимости от уровня дохода родителей они составят от 5,6 тысячи рублей до 11,3 тысячи рублей в месяц.

Владимир Путин попросил Минздрав и Правительство расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров для людей всех возрастов с 1 июля 2021 года. Такое решение глава РФ связал с тем, что в период пиковых нагрузок, медицинские учреждения приостановили плановый приём граждан.

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Также, по поручению Путина, регионы России получат поддержку в виде бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых со сроком погашения 15 лет. Кроме того, коммерческие задолженности, превышающие по сумме 25% от годового дохода региона, предлагается заменить госкредитами со сроком погашения до 2029 года.

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Президент также поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промплощадок. Он упомянул о программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», куда вошли 12 крупных промышленных центров, в том числе Нижний Тагил. Количество выбросов в этих городах должно снизиться к 2024 году на 20%.

#Политика#Владимир Путин#Президент#Послание к Федеральному собранию
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