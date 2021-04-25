В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната

Posted 25 апреля 2021, 08:50
Published 25 апреля 2021, 08:50
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Взрыв прогремел 24 апреля 2021 года в 23:00 в жилом доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой в Новоуральске, сообщает Е1.
Как отмечается в городском сообществе во «ВКонтакте», на месте инцидента, могла взорваться боевая граната. По предварительным данным, есть два погибших человека.
В Следственном органе информация не подтверждается и не опровергается. Комментариев правоохранительные органы не дают.
Напомним, 28 марта 2021 года в результате взрыва на третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.