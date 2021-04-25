tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2021, 08:50

Published 25 апреля 2021, 08:50

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В многоэтажке Новоуральска взорвалась граната

25 апреля 2021, 08:50
В многоэтажном жилом доме в Новоуральске взорвалась граната.

Взрыв прогремел 24 апреля 2021 года в 23:00 в жилом доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой в Новоуральске, сообщает Е1.

Как отмечается в городском сообществе во «ВКонтакте», на месте инцидента, могла взорваться боевая граната. По предварительным данным, есть два погибших человека.

В Следственном органе информация не подтверждается и не опровергается. Комментариев правоохранительные органы не дают.

Напомним, 28 марта 2021 года в результате взрыва на третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге 31-летний мужчина был госпитализирован в ГБ № 40. У него диагностированы ожоги 45% тела. Ранее сообщалось, что в квартире взорвался газ, однако эта информация не соответствует действительности. Полицейские рассказали, что предварительной причиной считается взрыв паров бензина из пятилитровой канистры.

#Происшествия#Взрыв#Пострадавшие#Граната#Многоэтажный дом
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика