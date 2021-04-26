Незаконного поставщика меда задержали в аэропорту Екатеринбурга

Posted 26 апреля 2021, 05:03
Published 26 апреля 2021, 05:03
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Гражданина Таджикистана задержали на границе с партией меда без маркировки и сопроводительных документов, которую он пытался ввезти в Россию, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу регионального Россельхорнадзора.
Незаконную продукцию изъяли, она будет уничтожена.
А на гражданина Таджикистана, пытавшегося ввезти мед неизвестного происхождения, составили административный протокол о нарушении.
Напомним, свыше 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана.