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Posted 26 апреля 2021, 05:03

Published 26 апреля 2021, 05:03

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Незаконного поставщика меда задержали в аэропорту Екатеринбурга

26 апреля 2021, 05:03
Незаконного поставщика меда из Таджикистана задержали в аэропорту Екатеринбурга. Подозрительный груз обнаружили специалисты отдела Государственного ветеринарного надзора во время осмотра багажа и ручной клади пассажира.

Гражданина Таджикистана задержали на границе с партией меда без маркировки и сопроводительных документов, которую он пытался ввезти в Россию, сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на пресс-службу регионального Россельхорнадзора.

Незаконную продукцию изъяли, она будет уничтожена.

А на гражданина Таджикистана, пытавшегося ввезти мед неизвестного происхождения, составили административный протокол о нарушении.

Напомним, свыше 50 килограмм курительного табака — насвая, ввоз на территорию России которого ограничен, обнаружили служебные собаки в Кольцово на рейсах из Таджикистана и Узбекистана.

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#Общество#Происшествия#Новости УрФО#Россельхознадзор#Мед#Аэропорт «Кольцово»#Ввоз#Екатеринбург
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