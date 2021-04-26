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Posted 26 апреля 2021, 10:44

Published 26 апреля 2021, 10:44

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Работник ДЭУ в Екатеринбурге пожаловался в прокуратуру на начальство

26 апреля 2021, 10:44
Сотрудник ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга написал жалобу в прокуратуру на начальство.

В обращении работник указывает, что и. о. директора предприятия Антон Дедков и главный механик Алексей Дедков незаконно вызвали его на заседание административной комиссии. На сотрудника попытались наложить дисциплинарное взыскание, с которым он не согласен, пишет Znak.

В письме также cказано, что Антон и Алексей состоят в родственных связях. В связи с этим может нарушаться ст.10 «Конфликт интересов» ФЗ «О коррупции».

Истец также уточняет, налагаемые руководством санкции были после поданной коллективной жалобы сотрудников предприятия на обоих руководителей. Данная жалоба в марте 2021 года была направлена в прокуратуру, управление ФСБ и в администрацию президента.

В обращении коллектива были отражены факты «воровства и растрат» со стороны руководителей управления. Например, загрузка машин, вывозящих снег, щебнем, чтобы увеличить ее вес, работа машин ДЭУ на даче у руководителей организации.

Напомним, проверка из мэрии нагрянула в ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга после сообщений о коррупции и воровстве в этой организации.

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