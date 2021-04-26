Работник ДЭУ в Екатеринбурге пожаловался в прокуратуру на начальство

Posted 26 апреля 2021, 10:44
Published 26 апреля 2021, 10:44
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
В обращении работник указывает, что и. о. директора предприятия Антон Дедков и главный механик Алексей Дедков незаконно вызвали его на заседание административной комиссии. На сотрудника попытались наложить дисциплинарное взыскание, с которым он не согласен, пишет Znak.
В письме также cказано, что Антон и Алексей состоят в родственных связях. В связи с этим может нарушаться ст.10 «Конфликт интересов» ФЗ «О коррупции».
Истец также уточняет, налагаемые руководством санкции были после поданной коллективной жалобы сотрудников предприятия на обоих руководителей. Данная жалоба в марте 2021 года была направлена в прокуратуру, управление ФСБ и в администрацию президента.
В обращении коллектива были отражены факты «воровства и растрат» со стороны руководителей управления. Например, загрузка машин, вывозящих снег, щебнем, чтобы увеличить ее вес, работа машин ДЭУ на даче у руководителей организации.
Напомним, проверка из мэрии нагрянула в ДЭУ Ленинского района Екатеринбурга после сообщений о коррупции и воровстве в этой организации.