tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая 2021, 08:34

Published 4 мая 2021, 08:34

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов

4 мая 2021, 08:34
Не все кредитные организации соблюдают принятые в 2011 году обязательства об обязанности предоставлять возможность досрочного погашения займа.

В случае отказа разрешить закрыть кредит досрочно юристы рекомендуют требовать от кредитора запрет в письменном виде.

Заемщик за месяц до даты погашения должен написать заявление, передает ИА «Новые известия» слова адвоката Алексея Гавришева.

По закону финансовые организации не могут отказать клиенту в погашении кредита досрочно. Бывают случаи, когда банки накладывают штрафные санкции на таких заемщиков. Такой штраф подлежит отмене, согласно статье статье 809 ГК РФ ( Проценты по договору займа).

При досрочном погашении займа, адвокаты рекомендуют взять у финансовой организации подтверждение на бланке банка с подписью сотрудника и печатью.

Напомним, 23 апреля сообщалось, как Центробанк повысил ключевую ставку до 5%. Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%.

Центробанк повысил ключевую ставку до 5%
Узнать подробнее
#Экономика#Россия#Штраф#Кредиты#Новые известия#Потребительские кредиты#Погашение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика