«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов

Posted 4 мая 2021, 08:34
Published 4 мая 2021, 08:34
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
В случае отказа разрешить закрыть кредит досрочно юристы рекомендуют требовать от кредитора запрет в письменном виде.
Заемщик за месяц до даты погашения должен написать заявление, передает ИА «Новые известия» слова адвоката Алексея Гавришева.
По закону финансовые организации не могут отказать клиенту в погашении кредита досрочно. Бывают случаи, когда банки накладывают штрафные санкции на таких заемщиков. Такой штраф подлежит отмене, согласно статье статье 809 ГК РФ ( Проценты по договору займа).
При досрочном погашении займа, адвокаты рекомендуют взять у финансовой организации подтверждение на бланке банка с подписью сотрудника и печатью.
Напомним, 23 апреля сообщалось, как Центробанк повысил ключевую ставку до 5%. Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%.