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Четыре пожара из-за сухой погоды произошли за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде

5 мая 2021, 12:21
Фото: 1Mediainvest.ru
За минувшие сутки пожарные потушили четыре пожара в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, сообщает Отдел надзорной деятельности.

В деревне Сарапулка на площади 50 тысяч квадратных метров сгорела трава. Добровольцы и пожарные бригады из двух соседних сел боролись с огнем.

Еще одно возгорание произошло в поселке Первомайский. На площади 200 квадратных метров вспыхнул мусор.

В Нижнем Тагиле зарегистрировано два случая возгорания травы. В 11.52 на улице Керченская огонь захватил 200 квадратных метров, а на улице Полярная в 14.47 загорелись 110 квадратных метров.

Все происшествия огнеборцы связывают с установившейся сухой погодой и ветром.

Напомним, 4 мая сообщалось, как два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле. На улице Свердлова загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей.

Два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле
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