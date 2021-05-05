Четыре пожара из-за сухой погоды произошли за сутки в Нижнем Тагиле и пригороде

В деревне Сарапулка на площади 50 тысяч квадратных метров сгорела трава. Добровольцы и пожарные бригады из двух соседних сел боролись с огнем.
Еще одно возгорание произошло в поселке Первомайский. На площади 200 квадратных метров вспыхнул мусор.
В Нижнем Тагиле зарегистрировано два случая возгорания травы. В 11.52 на улице Керченская огонь захватил 200 квадратных метров, а на улице Полярная в 14.47 загорелись 110 квадратных метров.
Все происшествия огнеборцы связывают с установившейся сухой погодой и ветром.
Напомним, 4 мая сообщалось, как два ребенка и 10 взрослых эвакуировались из-за пожара в подвале дома в Нижнем Тагиле. На улице Свердлова загорелся мусор в подвале пятиэтажного дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей.