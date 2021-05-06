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Слесарь свердловской больницы подозревается в изнасиловании 15-летней девочки

6 мая 2021, 08:36
Фото: pixabay.com
32-летний слесарь больницы в Сысерти задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы.

32-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска, он сознался в преступлении сексуального характера в отношении 15-летней девочки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Об инциденте в полицию заявила мать школьницы.

Девочка подверглась насилию в дачном домике СНТ «Зеленый уголок». Она четыре дня молчала, но потом рассказала о случившемся родителям, рассказал инсайдер издания.

В данный момент в отношении мужчины, который трудится слесарем в одной из городских больниц, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 23 апреля 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала о случившемся своей маме, после чего девочку отвезли в больницу.

12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей в Краснотурьинске
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#Девочка#Изнасилование#Сысерть#Школьница#Общество#Происшествия
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