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Posted 7 мая 2021, 03:56

Published 7 мая 2021, 03:56

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Мужчина скончался в отделе полиции Екатеринбурга

7 мая 2021, 03:56
Пожилой мужчина скончался прямо в отделе полиции Екатеринбурга. Он находился в состоянии опьянения, упал и сломал шейный отдел позвоночника.

Инцидент произошел в Пионерском районе, в отделе полиции № 3 Екатеринбурга в четверг, 6 мая, сообщает Е1.

На место происшествия выезжали следователи, в данный момент тело погибшего 74-летнего мужчины направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

Сотрудники полиции уже установили личность погибшего. Он был нетрезв, не удержался, упал, повредил шейный отдел позвоночника. Врачи приехали, констатировали смерть, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Как отметили в СКР, по предварительным данным, смерть не криминальная.

Напомним, в конце февраля мужчина умер в отделении полиции № 13 в Екатеринбурге. Он был задержан сотрудниками ППС в автомобиле, припаркованном в коллективном саду, а на месте были обнаружены шприцы.

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