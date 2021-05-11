За организацию митингов экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест

Posted 11 мая 2021, 14:43
Published 11 мая 2021, 14:43
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
12 мая Ройзман должен прийти в полицейский участок № 7 на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Там будет составлен протокол, рассказала Е1 юрист политика Юлия Федотова. Она предполагает, что после материалы дела будут перенесены в Октябрьский суд.
Отмечается, что 12 мая Ройзман планирует не признавать свою вину. На данный момент неизвестно, о каком именно митинге идет речь.
Напомним, 26 марта Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.