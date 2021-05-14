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Posted 14 мая 2021, 14:44

Published 14 мая 2021, 14:44

Modified 29 ноября, 17:48

Updated 29 ноября, 17:48

3 тысячи кустов будут высажены осенью в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

14 мая 2021, 14:44
Более трех тысяч кустов будут высажены осенью вдоль дорог в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.

14 мая мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудники администрации города, а также министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов приняли участие в озеленении экопарка на Муринских прудах.

После того, как чиновники высадили деревья и заложили кленовую аллею в парке, Пинаев рассказал о том, как будет дальше продолжаться озеленение парка.

Акция высадки деревьев не ограничилась сегодняшним днем. Осенью будет высажено более трех тысяч кустарников вдоль дорог, рассказал редакции TagilCity.ru Владислав Пинаев.

Он, пояснил, что для этого будет необходимо ограничить дорожное полотно.

Напомним, в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле сегодня появились топиарные фигурки семьи из трех мамонтов. По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, они символизируют и олицетворяют собой любовь.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Муринские пруды#Деревья#Кусты#Высадка#Экопарк
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