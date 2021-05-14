Мэр Пинаев и министр ЖКХ Смирнов посадили дерево в экопарке Нижнего Тагила

Надо отметить, что экопарк, который создан в новом микрорайоне рядом с новой школой № 100, интересен тем, что тут реализованы четыре национальных проекта: «Комфортная и городская среда», «Новое жилье», «Экология» и «Образование», рассказал редакции TagilCity.ru Николай Смирнов.