Падение из окна и вскрывший вены у следователя. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле массово выписывают штрафы водителям, которые нарушают ПДД и ездят по «встречке» на улицах Бондина и Кушвинская. Движение на этих улицах было реорганизовано в одностороннее в связи с закрытием моста на улице Циолковского. При этом, на сайте администрации города значилась дата начала изменений с 15 мая, а знаки были вывешены с 12 мая. По словам тагильчан, на данных участках с утра начали дежурить экипажи ДПС. Однако они не организовывали движение, а ловили водителей, которые не заметили установленные знаки. За ч. 3 ст. 12.6 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением) предусмотрен штраф в размере пять тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на срок от четырех до шести месяцев. По словам общественников, сотрудники ГИБДД воспользовались неразберихой и перевыполнили месячный план по лишениям прав за один день.