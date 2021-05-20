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Posted 20 мая 2021,, 14:46

Published 20 мая 2021,, 14:46

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Книгу рекордов России попал атлет из Нижнего Тагила

20 мая 2021, 14:46
25-летний житель Нижнего Тагила Фанис Хайруллин попал в Книгу рекордов России. Он полминуты провисел на перекладине в горизонтальном положении на средних пальцах.

Элемент с данным результатом впервые был зафиксирован в национальной книге рекордов. Молодой человек является лидером движения воркаута в Нижнем Тагиле. По его словам, для того, чтобы установить рекорд, пришлось долго тренироваться. Сначала Фанис Хайруллин пытался удержать ласточку не на пяти пальцах каждой руки, а на четырех. Постепенно спортсмен увеличивал интенсивность тренировок. После подготовки он попробовал повисеть с прямыми ногами. В результате получилось почти пять секунд. Со временем молодой человек добился нужного показателя на секундомере.

На данный момент достижение было официально подтверждено экспертам Книги рекордов России, сообщает ИА «Все новости».

Если кто-то мой рекорд побьет, то к этому буду готов! Сейчас тренируюсь уже не так часто, но продолжаю развиваться. И буду готов увеличить свое время,заявил Фанис Хайруллин.

Напомним, 17 мая стало известно, что шесть тагильчан стали победителями и призерами на первенстве Свердловской области по тяжелой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет проходили 15 мая в Каменске-Уральском.

Шесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской области
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