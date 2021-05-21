Уголовное дело из-за группировки полицейских-рэкетиров возбуждено в Екатеринбурге

Posted 21 мая 2021, 13:42
Published 21 мая 2021, 13:42
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
По делу проходят трое подозреваемых. Они потребовали от вычисленного ими наркоторговца денежные средства, чтобы не возбуждать уголовное дело. Речь идет о сумме в 500 тысяч рублей, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.
В полиции сообщили, что один из задержанных полицейских в апреле был уволен из рядов ОВД.
Также в деле фигурируют неопределенные пока сотрудники правоохранительных органов, которые организовали преступную группировку, добавил источник.
Напомним, 18 марта сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали лейтенантов, подозреваемых в получении взятки в крупном размере. Ими оказались старший и младший лейтенанты из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. В результате на сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело за получение взятки. На данный момент они задержаны, проводится проверка по факту инцидента.