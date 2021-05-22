Махинации на 500 тысяч провел сотрудник автосалона в Екатеринбурге и попался

Следствием установлено, что в конце 2020 года менеджер одного из автосалонов в Екатеринбурге принял от клиента 250 тысяч рублей в виде оплаты за ремонт автомобиля. Он присвоил эти денежные средства, а использованные для ремонта запчасти провел по бумагам на другие транспортные средства. Общий ущерб, нанесенный злоумышленником, был оценен в 500 тысяч рублей.