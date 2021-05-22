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Posted 22 мая 2021, 12:02

Published 22 мая 2021, 12:02

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Махинации на 500 тысяч провел сотрудник автосалона в Екатеринбурге и попался

22 мая 2021, 12:02
За махинации на 500 тысяч рублей задержан бывший работник автосалона в Екатеринбурге.

Преступление было раскрыто стражами порядка из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, пишет «КП-Екатеринбург».

Следствием установлено, что в конце 2020 года менеджер одного из автосалонов в Екатеринбурге принял от клиента 250 тысяч рублей в виде оплаты за ремонт автомобиля. Он присвоил эти денежные средства, а использованные для ремонта запчасти провел по бумагам на другие транспортные средства. Общий ущерб, нанесенный злоумышленником, был оценен в 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции также проверяют мужчину на причастность к серии грабежей офисов микрозаймов.

Напомним, 2 мая сообщалось, что серийный грабитель микрофинансовых организаций попался полиции в Екатеринбурге. Он совершил три грабежа, при этом на один из офисов он осуществил налет дважды. Мужчине вменяется нарушение закона по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (Разбой с применением оружия). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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