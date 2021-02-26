Грабителю в маске и каске грозит 15 лет тюрьмы за попытку ограбления уральских банков

Спустя месяц, он решил попытать счастье в другом банке. В этот раз в качестве маскировки он выбрал защитную маску, каску и оранжевый строительный жилет. Для убедительности в компанию ненастоящей гранате он взял муляж пистолета. Однако и в этот раз кассир действовала не так, как запланировал екатеринбуржец. Женщина спряталась под стол и нажала тревожную кнопку.