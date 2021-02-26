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Posted 26 февраля 2021, 07:13

Published 26 февраля 2021, 07:13

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Грабителю в маске и каске грозит 15 лет тюрьмы за попытку ограбления уральских банков

26 февраля 2021, 07:13
Две неудачные попытки ограбить банк совершил житель Екатеринбурга и попал под суд. Он использовал различные средства маскировки, в том числе каску и строительный жилет, а также муляж гранаты и пистолета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Перед судом предстанет 31-летний мужчина из Екатеринбурга. Следствием установлено, что в 2019 году мужчина совершил два неудавшихся налета на отделения банков.

В первый раз для маскировки злоумышленник надел кепку и заклеил пластырем глаз. Он вошел в отделение банка, приложил к стеклу кассы листок с требованием отдать денежные средства и не вызывать охрану. В руке у мужчины был муляж гранаты. Кассир не отдала деньги и поспешила удалиться из помещения. Неудавшийся грабитель поспешил скрыться с места происшествия.

Спустя месяц, он решил попытать счастье в другом банке. В этот раз в качестве маскировки он выбрал защитную маску, каску и оранжевый строительный жилет. Для убедительности в компанию ненастоящей гранате он взял муляж пистолета. Однако и в этот раз кассир действовала не так, как запланировал екатеринбуржец. Женщина спряталась под стол и нажала тревожную кнопку.

Подозреваемый был задержан 7 ноября. Его обвиняют в нарушении закона по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Свердловской области правоохранители поймали подозреваемого в ограблении инкассаторов. Им оказался мужчина, который в 90-е был членом банд и отсидел 14 лет за убийства.

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