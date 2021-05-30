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Posted 30 мая 2021, 06:51

Published 30 мая 2021, 06:51

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Заявление на выплаты первоклассникам тагильчане смогут подать в середине июля

30 мая 2021, 06:51
Заявление на единовременные выплаты первоклассникам в размере 10 тысяч рублей тагильчане смогут подать в середине июля.

Заявление на единовременную выплату можно будет подать до 21 ноября 2021 года, сообщила заместитель министра труда Ольга Баталина на заседании общественного совета при министерстве.

Примерный срок начала приема заявлений — середина июля, точная дата станет известна после публикации официального постановления.

По предварительной информации, выплаты в размере 10 тысяч рублей накануне начала учебного года начнут переводить родителям первоклассников в середине августа.

Напомним, новые меры поддержки для семей с детьми анонсировал Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

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#Общество#Нижний Тагил#Россия#Дети#Родители#Выплаты#Первоклассники
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