tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня 2021, 07:31

Published 4 июня 2021, 07:31

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Уголовное дело по факту вырубки леса на 120 тысяч заведено в Свердловской области

4 июня 2021, 07:31
По факту незаконной вырубки пяти сосен в Байкаловском районе прокуратура возбудила уголовное дело. Ущерб оценен на сумму свыше 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Незаконная вырубка была выявлена в ходе проверки по охране окружающей среды специалистами ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество». При осмотре территории лесного участка обнаружено пять вырубленных сосен в объеме 8,3 кубических метра. При этом причинен ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную рубку, совершенную в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ). Материалы направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Байкаловского района.

Напомним, летом 2019 года были задержаны трое азербайджанцев, которые незаконно вырубили лес под Нижним Тагилом недалеко от Серовского тракта. Ущерб за 200 кубометров леса составил 5,5 миллиона рублей. Суд приговорил двоих мужчин к двум годам условно каждого. Третий получил реальный срок на 14 лет лишения свободы, так как имелись факты, доказывающие его причастность к распространению наркотиков.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле «Монетка» вырубит аварийные тополя ради парковок и остановокБольше сотни тополей вырубят на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог
#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Здоровье#Ущерб#Вырубка леса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика