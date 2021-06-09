7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.