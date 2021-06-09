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7 млн долгов выплатило своим работникам обанкротившееся предприятие в Красноуфимске

9 июня 2021, 12:38
Фото: pixabay.com
По требованию прокуратуры обанкротившееся предприятие в Красноуфимске выплатило своим работникам задолженность по зарплате на общую сумму 7 миллионов рублей.

После банкротства ООО ПКП «Красноуфимский завод строительных материалов» недополучили зарплату 46 работников предприятия. Общая сумма задолженности составила более 7 миллионов рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура директору предприятия внесла представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, а также направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Задолженность после вмешательства прокуратуры была погашена в полном объеме.

Напомним, по требованию прокуратуры МУП Тавды выплатил своим сотрудникам порядка 4,6 миллиона рублей долгов по зарплате. Деньги в апреле 2021 года не получили более 280 работников «Тавдинских инженерных систем».

Свыше 4,6 млн рублей долгов по зарплате выплатил МУП в Тавде
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#Предприятие#Прокуратура#Красноуфимск#Свердловская область#Зарплата#Задолженность#Сотрудники#Общество
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