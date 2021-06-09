Школа с туалетом в виде выгребной ямы будет отремонтирована в Екатеринбурге

Школа была построена в 1961 году, и в ней учатся около 450 несовершеннолетних детей. В общей сложности на ремонт из бюджета Екатеринбурга выделено 110 миллионов рублей. Будет обновлена внутренняя инфраструктура, уложен новый пол, расширена спортивная зона и покрашен фасад. Также появится новый пищеблок и спортивный зал.