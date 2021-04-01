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На ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле объявлена повторная закупка

1 апреля 2021, 07:06
Фото: Яндкс.Карты
Администрация Нижнего Тагила повторно объявила закупку на капитальный ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле.

Заявки на электронный аукцион принимаются с 31 марта по 8 апреля 2021 года. Начальная цена контракта составляет 130,8 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Средства выделяются из бюджета города и Свердловской области.

Согласно техзаданию, подрядчик должен капитально отремонтировать школу № 24 по адресу улица Сланцевая, дом 13а. Работы необходимо начать с даты заключения муниципального контракта и окончить не позднее 31 января 2022 года. С момента начала строительно-монтажных работ необходимо установить IP-камеры видеонаблюдения на строительной площадке. Ежемесячно подрядчик должен предоставлять заказчику материалы фото-видео фиксации работ.

Подрядчик должен выполнить общестроительные и отделочные работы. Будут отремонтированы фасад, кровля и вентиляция здания. Также работы необходимо провести на объектах канализации и отопления. Кроме того надо провести благоустройство и озеленение территории.

Гарантийный срок эксплуатации оставляет пять лет с момента приемки объекта.

Напомним, предыдущая закупка на ремонт школы № 24 в Нижнем Тагиле признана не состоявшейся. Подрядчик не был определен по причине отсутствия необходимых документов.

Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимся
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