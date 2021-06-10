Бывшие мастерские Союза художников сгорели в центре Екатеринбурга

Сообщение о пожаре в одноэтажном нежилом деревянном здании на улице Сони Морозовой, 161 поступило на пульт диспетчера 10 июня в 17.39. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.