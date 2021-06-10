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Бывшие мастерские Союза художников сгорели в центре Екатеринбурга

10 июня 2021, 15:13
Фото: E1.RU
Одноэтажное здание, в котором 35 лет находились мастерские Союза художников, загорелось в центре Екатеринбурга. Предварительная информация гласит, что пожар начался в районе дома на Бажова, 134.

Сообщение о пожаре в одноэтажном нежилом деревянном здании на улице Сони Морозовой, 161 поступило на пульт диспетчера 10 июня в 17.39. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

Был риск распространения огня на другие постройки. Пожар захватил площадь в 100 квадратных метров. На место инцидента также выезжали сотрудники полиции.

На данный момент возгорание локализовано, сообщили в ведомстве. В происшествии обошлось без пострадавших.

Фото: E1.RU

Напомним, предварительной причиной пожара в хозяйственном строении с овощами на улице Краснознаменная в Нижнем Тагиле назван поджог. Огонь заметил очевидец, который вызвал МЧС. По факту возгорания проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Поджог мог стать причиной пожара на овощном складе в Нижнем Тагиле
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#Екатеринбург#Пожары в Свердловской области#Нежилое здание#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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