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В День России пять фортепиано в честь свободы слова появились в Екатеринбурге

12 июня 2021, 13:58
Фото: 66.RU
В День России, 12 июня, в разных районах Екатеринбурга появились пять тревожных фортепиано. Акция посвящена свободе слова.

Фортепиано расположены в различных районах города. Любой желающий может прийти и сыграть на инструменте музыкальную композицию, которую посчитает нужной, сообщает 66.ру. Акция приурочена к теме несвободы публичных высказываний.

Осталась только музыка без слов. За нее не наказывают. Во всяком случае, пока. Так что играйте, комментируют задумку создатели акции.

Фото: 66.RU

Напомним, в начале мая уличный художник Макс Кадников создал яйцо, на котором был портрет патриарха Кирилла, и в пасхальную ночь запустил арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге.

Большое яйцо с портретом патриарха Кирилла запустил художник в пруд в Екатеринбурге
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