В День России пять фортепиано в честь свободы слова появились в Екатеринбурге

Фортепиано расположены в различных районах города. Любой желающий может прийти и сыграть на инструменте музыкальную композицию, которую посчитает нужной, сообщает 66.ру. Акция приурочена к теме несвободы публичных высказываний.
Осталась только музыка без слов. За нее не наказывают. Во всяком случае, пока. Так что играйте, комментируют задумку создатели акции.
Напомним, в начале мая уличный художник Макс Кадников создал яйцо, на котором был портрет патриарха Кирилла, и в пасхальную ночь запустил арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге.